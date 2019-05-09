Суд Бразилії повернув екс-президента країни назад до в'язниці

Федеральний суд Бразилії ухвалив рішення повернути колишнього президента країни Мішеля Темера, котрого підозрюють у корупції, назад у в'язницю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аssociated Ргеѕѕ.

Як повідомляється, екс-президент Мішель Темер в середу отримав наказ від федерального судді повернутися у в'язницю, зараз він перебуває під слідством по кількох справах про ймовірну корупцію.

Адвокат Темера Едуардо Карнелос зазначив, що підстав для цього затримання немає.

"Я вважаю це несправедливістю", - заявив адвокат.

Нагадаємо, Мішель Темер був президентом з 2016 по 2018 рік, вступивши на посаду після імпічменту Ділми Руссеф.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку березня 2017 року Верховний виборчий суд Бразилії виправдав екс-президента Мішеля Темера у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії. Темера звинувачували в незаконному фінансуванні виборчої кампанії 2014 року, в якій він брав участь в парі з колишнім президентом Бразилії Ділма Русеф.

У березні 2019 року Тамера затримали в рамках розслідування справи про корупцію.