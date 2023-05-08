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Суд Берлина все же запретил российские флаги на 9 мая

Фото: суд Берлина все-таки запретил российские флаги на 9 мая (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высший административный суд Берлина удовлетворил жалобу местной полиции и запретил демонстрацию 8 и 9 мая российских флагов и символики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RBB.

Как сообщается, суд "признал обоснованной" жалобу правоохранителей на решение разрешить российские флаги в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде.

Согласно решению, 8 и 9 мая на памятных мероприятиях в Берлине запрещено вывешивать российские флаги. Демонстрация флага СССР и георгиевских лент также запрещена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Берлине запретили флаги Украины и России 8 и 9 мая.

Позже административный суд Берлина упразднил запрет на демонстрацию украинских флагов.

Как стало известно, суд разрешил также и российские флаги, полиция обжаловала это решение.

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Российская Федерация9 МаяБерлин