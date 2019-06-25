Суд в Австрії схвалив екстрадицію Фірташа до США

Верховний суд Австрії схвалив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином суд відхилив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.

У червні 2019 року адвокат бізнесмена Ден Уебб зазначив, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, його можуть видати США через 7-10 днів після судового рішення.

Відзначимо, в листопаді 2015 року глава МВС України Арсен Аваков заявляв, що Фірташ буде затриманий у разі свого повернення до країни в зв'язку з відповідним зверненням Міністерства юстиції США. Сам олігарх називав дії української влади щодо себе злочинними.