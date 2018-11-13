Крищенко: суд заарештував учасників банди, які тримали в рабстві майже 100 осіб

Фото: затримання зловмисників на вокзалі у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Зокрема, організатора банди заарештували без можливості внести заставу

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що суд заарештував організатора і учасників банди, які тримали в неволі майже сотню людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами Крищенко, підозрювані будуть перебувати під вартою на час слідства. Згідно з рішенням суду, організатор, 38-річний іноземець, і його помічники заарештовані без можливості внесення застави. Крім того, арештовано його дружину організатора банди, уродженку Одеської області, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту із заставою в 528 тис. гривень.

"Одну з учасниць угруповання відпустили під цілодобовий домашній арешт, а інші - теж знаходяться під арештом з можливістю внесення застави в розмірі від 126 тис. гривень", - повідомив Крищенко.

На даний момент слідчі дії тривають, в трьох областях провели санкціоновані обшуки і вилучили речові докази, які долучені до кримінальної виробництва. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляють у поліції, звільнені з неволі потерпілі проходять медичне обстеження, а представники громадських організацій надають їм психологічну допомогу. Окрім того, поліція сприятиме потерпілим у відновлені втрачених документів та поверненні додому.

Фото: місце, де утримували постраждалих (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні у Одеській області поліція затримала 13 членів злочинного угруповання, які утримували 94 людини, змушуючи їх безкоштовно працювати на сільгоспроботах. Людей обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники, які знаходили їх переважно на залізницях. За кожну людину вони отримували по 500 гривень.

Крім того, в Одесі поліція затримала іноземця, який підшукував громадянок України і обіцяв високооплачувану роботу за кордоном, проте після прибуття в чужу країну вони потрапляли в сексуальне рабство.