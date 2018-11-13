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Крищенко: суд арестовал участников банды, которые держали в рабстве почти 100 человек

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 17:23
Крищенко: суд арестовал участников банды, которые держали в рабстве почти 100 человек
Фото: задержание злоумышленников на вокзале в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В частности, организатора банды арестовали без возможности внести залог

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что суд арестовал организатора и участников банды, которые держали в неволе почти сотню людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Крищенко, подозреваемые будут находиться под стражей на время следствия. Согласно решению суда, организатор, 38-летний иностранец, и его помощники арестованы без возможности внесения залога. Кроме того, арестована жена организатора банда, уроженка Одесской области, суд избрал ей меру пресечения в виде ареста с залогом в 528 тыс. гривен.

"Одну из участниц группировки отпустили под круглосуточный домашний арест, а остальные - тоже находятся под арестом с возможностью внесения залога в размере от 126 тыс. гривен", - сообщил Крищенко.

На данный момент следственные действия продолжаются, в трех областях провели санкционированные обыски и изъяли вещественные доказательства, которые приобщены к уголовному производству. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщают в полиции, освобожденные из плена пострадавшие проходят медицинское обследование, а представители общественных организаций оказывают им психологическую помощь. Кроме того, полиция будет способствовать пострадавшим в восстановлении утраченных документов и возвращении домой.

 

Фото: место, где удерживали пострадавших (kyiv.npu.gov.ua)

 

Напомним, накануне в Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах. Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их, как правило, на железных дорогах. За каждого человека они получали по 500 гривен.

Кроме того, в Одессе полиция задержала иностранца, который подыскивал гражданок Украины и обещал высокооплачиваемую работу за рубежом, однако по прибытии в чужую страну они попадали в сексуальное рабство.

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