Суд арештував заступника голови Держводагентства

Посадовця вчора затримали при отриманні хабаря

Задержанному на взятке заместителю главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлу Гвозденку Соломянский суд Киева избрал меру пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Facebook.

Как отмечается, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в 250 тыс. гривен.

"Задержанному на взятке в 8 тыс долл заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, Павла Гвозденка задержали вчера вечером во время получения взятки в 8 тыс. долларов. Деньги чиновник получил за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенный в с. Гореничи Киево-Святошинского района на Киевщине.

РБК-Украина писало, что в феврале правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательства и получения взятки.