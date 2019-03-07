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Суд арештував заступника голови Держводагентства


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Задержанному на взятке заместителю главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Павлу Гвозденку Соломянский суд Киева избрал меру пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган в Facebook.

Как отмечается, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в 250 тыс. гривен.

"Задержанному на взятке в 8 тыс долл заместителю председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины гражданину Г. Соломенским районным судом г. Киева сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в пределах 130 прожиточных минимумов, что составляет 250 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, Павла Гвозденка задержали вчера вечером во время получения взятки в 8 тыс. долларов. Деньги чиновник получил за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенный в с. Гореничи Киево-Святошинского района на Киевщине.

РБК-Украина писало, что в феврале правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательства и получения взятки.

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