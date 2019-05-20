Суд заарештував керівника Держслужби зайнятості

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень в. о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що сьогодні суд обрав заходи посадовим особам Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим в п'ятницю при отриманні 480 тис. гривень від підприємця.

В. о. голови Державної служби зайнятості Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в 20 млн гривень.

Заступнику керівника управління Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внесення застави в 9,6 млн гривень.

Посередник на час слідства буде знаходитися під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, 17 травня військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі в. про. голови державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка. Зокрема, правоохоронці затримали групу посадових осіб за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.