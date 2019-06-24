Поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві дитини в Києві

Фото: місце затримання (kv.npu.gov.u)

Попередня причина вбивства - особистий мотив

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика. Про це заявив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Він повідомив, що підозрюваним виявився родич хлопчика. Попередня причина вбивства - особистий мотив, образа. Крищенко зазначив, що підозрюваному грозить довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 23 червня знайшли вбитим 9-річного хлопчика. Тіло загиблого було виявлено в озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про зникнення 9-річної дитини надійшло ввечері напередодні. Раніше хлочика розшукували.

Зазначимо, раніше глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що основною версією вбивства дівчинки в Одеській області є вбивство на сексуальному ґрунті.

РБК-Україна писало, що 19 червня, у середу, поліція виявила тіло дитини в Одеській області. Виявилося, що це зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Дану інформацію підтвердив В'ячеслав Аброськін.

Так, у коментарях під постом НПУ повідомили, що Дарина Лук'яненко ходила повз будинок 22-річного чоловіка практично кожен день. Власник будинку недавно звільнився після відбування покарання.