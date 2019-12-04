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У МВС показали зброю, з якої вбили сина депутата Соболєва

Новини » Суспільство     04.12.2019 - 10:44
У МВС показали зброю, з якої вбили сина депутата Соболєва
Фото: місце стрільби (kiev.informator.ua)

Постріл зробили з карабіна калібру 7.62 мм

Голова Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко опублікував фото зброї, яким, імовірно вбили 3-річного сина депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Шевченка.

Наголошується, що здійснили постріл з карабіна калібру 7.62 мм.

"Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібр 7,62 мм, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ як зброя, з якого з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва ввечері 1 грудня", - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що зброя не є високоточною для снайперської стрільби.

"Організатори і виконавці не обтяжували себе пошуком цінних знарядь і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку", - додали в МВС.

У МВС показали зброю, з якої вбили сина депутата Соболєва

Фото: зброю, з якої вбили дитину (facebook.com/Artem Shevchenko)

Також Шевченко повідомив, що постріл був зроблений з квартири хостелу на вулиці Тарасівський.

Нагадаємо, затриманим за вбивство сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва оголошено про підозру. Запобіжний захід їм повинні обрати 4 грудня.

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув син депутата.

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