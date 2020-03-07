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У Черкаській області чоловік напав на співробітника поліції

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 13:39
У Черкаській області чоловік напав на співробітника поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмиснику загрожує до 5 років ув'язнення

У Черкаській області вчора, 6 березня, в результаті конфлікту в одному із сіл Уманського району стався напад на правоохоронця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, влаштував сварку з головою сільської ради, після чого здійснив напад на співробітників поліції, які прибули на місце події.

"Поліцейські ухвалили рішення застосувати кайданки. Під час затримання, зловмисник, ударом ноги пошкодив службовий автомобіль та наніс тілесні ушкодження одному з працівників поліції", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що зловмисника було затримано, а за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 КК України, тобто погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області п'яний водій транспортного засобу вчинив напад на співробітника патрульної поліції. Зловмисник вдарив поліцейського під час оформлення адміністративного матеріалу.

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