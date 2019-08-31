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Суд заарештував шахраїв, які діяли від імені ОП

Новини » Суспільство    31.08.2019 - 20:33
Суд заарештував шахраїв, які діяли від імені ОП
Фото: затримання шахраїв (ДБР)

Шахраїв заарештували з правом внесення застави

Шахраїв, які від імені Офісу президента вимагали хабар за допомогу у призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі", заарештували з правом внесення застави. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у себе на сторінці Facebook.

Протягом сьогоднішнього дня всі четверо осіб, які представлялися уповноваженими особами Офісу президента і були затримані за заволодіння 570 тис. доларів за нібито працевлаштування особи одним з керівників ДК "Укроборонпром", були арештовані. Зловмисників заарештували з правом внесення застави у розмірі 18 млн, 15 млн, 15 млн і 5 млн гривень кожному відповідно.

За його словами, доказів їх шахрайської діяльності виявилося достатньо. Зазначимо, під час обшуку одного з приміщень було вилучено 40 аркушів А-4, на яких був список осіб і список сум, отриманих від них за призначення на керівні посади.

Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які від імені АП вимагали у колишнього чиновника "Укрспецекспорту" хабар за допомогу у призначенні на керівну посаду в держконцерні "Укроборонпром". За допомогу зловмисники вимагали 570 тисяч доларів. Правоохоронці затримали 4 осіб, а не двох зловмисників, як повідомлялося раніше. Затримання відбувалося в одному з офісів на вулиці Банковій, навпроти Офісу президента, при передачі грошових коштів у розмірі 250 тис. доларів.

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