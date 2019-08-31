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У ДБР повідомили подробиці затримання шахраїв, які діяли від імені ОП

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 10:44
У ДБР повідомили подробиці затримання шахраїв, які діяли від імені ОП
Фото: затримання шахраїв (ДБР)

Зловмисників затримали на отримані частини коштів

Шахраїв, які від імені Офісу президента вимагали хабар за допомогу в призначенні на керівну посаду в "Укроборонпромі" затримали при отриманні частини коштів. Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, передає РБК-Україна.

За даними відомства, правоохоронці затримали 4 осіб, а не двох зловмисників, як повідомлялося раніше. Затримання відбувалося в одному з офісів по вулиці Банковій, навпроти Офісу президента, при передачі коштів у розмірі 250 тис. доларів.

Зазначається, що наразі готується вручення зловмисникам повідомлення про підозру та подання клопотання про обрання запобіжного заходу. Інцидент кваліфікована за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме - шахрайство у особливо великих розмірах.

Опубліковано Анатолієм Матіосом Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан повідомив, що у Києві затримали шахраїв, які від імені ОП вимагали в колишнього чиновника "Укрспецекспорту" хабар за допомогу в призначені на керівну посаду в держконцерні "Укроборонпром". За допомогу зловмисники вимагали 570 тисяч доларів.

Також РБК-Україна писало, що у Києві затримали одного з керівників районних відділів прокуратури Кіровоградської області. Прокурор отримав хабар за закриття кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків. Затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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