Суд арештував кримінального авторитета часів Януковича

Заводський районний суд Запоріжжя арештував на 60 діб Євгена Анісімова - ймовірного лідера злочинної організації, яка займалася вимаганням грошей у підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Запобіжний захід для затриманого напередодні підозрюваного було обрано ввечері 17 лютого.

"Застосовано тримання під вартою без права внесення застави. Сам запобіжний захід обрано раніше, в Орджонікідзевскому районному суді міста Запоріжжя. Захист заперечував проти клопотання в повному обсязі. Розгляд відбувається в Заводському районному суді міста Запоріжжя, бо в Жовтневому не змогли утворити колегію: судді вже брали участь у пов’язаних справах, що є підставою для відводу/самовідводу", - розповів представник потерпілих, адвокат Дмитро Гладкий.

Нагадаємо, 16 лютого у Києві правоохоронці затримали кримінального авторитета Євгена Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Анісімов перебував у розшуку майже шість років. Останньою схованкою злочинця був орендований будинок в Конча-Заспі.

Затриманого підозрюють в незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.