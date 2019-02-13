Суд арештував майно заводів Коломойського у справі ПриватБанку

Коломойський винен державі майже 20 млрд грн, які він отримав на рефінансування ПриватБанку

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепразот" и других предприятий, подконтрольных бывшим владельцам "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда от 10 февраля 2019 года.

Решение принято по делу о завладении служебными лицами "ПриватБанка" государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму свыше 19,7 млрд грн.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что служебные лица "ПриватБанка" в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн долларов.

"Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которым владеет ПАО КБ "ПриватБанк", не обеспечили погашение кредитов и возврат средств в банковское учреждение", - говорится в постановлении суда.

В результате в 2016 году государство в лице Министерства финансов Украины с целью предотвращения дестабилизации финансового рынка должно была за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд грн провести национализацию "ПриватБанка", что привело к тяжким последствиям, отмечается в решении.

Напомним, в октябре 2018 года начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук сообщил о том, что хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн в делах против бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

В декабре 2019 года Национальный банк Украины подал в суд Швейцарии иск против одного из бывших владельцев национализированного "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Иск подан на общую сумму 6,64 млрд грн подано по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Коломойского задолженности как финансового поручителя перед НБУ по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.