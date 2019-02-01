Суд заарештував майно фігуранта справи про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку

Арешт накладено на майно колишнього головбуха "Креативу"

Соломянский районный суд города Киева наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера аграрного холдинга "Креатив" Татьяны Слюсаренко, которую детективы НАБУ подозревают в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Слово и Діло".

По ходатайству детектива НАБУ суд арестовал две квартиры площадью 75,91 и 34,27 кв. м; 50% корпоративных прав в ООО "Инталь" и автомобиль Volkswagen Touareg 2014 года выпуска.

В связи с этим Слюсаренко подала апелляцию. Апеллянт указывала в документе, что следственный судья не исследовал обстоятельства о праве собственности на квартиру площадью 75,91 кв. м, поскольку на дату вынесения этого решения жилье принадлежало матери подозреваемой.

Изучив материалы, коллегия судей Киевского апелляционного суда отказала в снятии ареста.

Напомним, в октябре 2018 года по делу о хищении 20 млн долларов Ощадбанка задержали 10 человек, в том числе сына народного депутата Станислава Березкина Максима и заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову. Всех их суд отпустил под залог.

По версии следствия, нардеп Березкин вместе с родственниками и бизнес-партнерами в конце 2013 года завладел 20 млн долларов государственного банка под предлогом получения кредита.