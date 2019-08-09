Суд заарештував майно екс-начальника поліції Одеської області

Солом'янський районний суд міста Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Як повідомляється, таке рішення прийняв 1 серпня слідчий суддя Солом'янського расуда Києва Максим Вишняк за результатами розгляду клопотань НАБУ.

Детективи і прокурори просили накласти арешт на все майно, яке належить особисто Головіну, а саме половину квартири загальною площею 93 кв. м і 1/4 квартири загальною площею 69,5 кв.м. Суддя задовольнив клопотання.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту колишнього керівника поліції Одеській області Дмитра Головіна. Також на нього суд поклав ряд обов'язків, зокрема - носіння електронного браслета. Також Головін зобов'язаний був здати закордонного паспорта.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що екс-главі Національної поліції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Зазначимо, в листопаді 2017 року слідчі Генеральної прокуратури провели обшук на території Одеського морського торговельного порту у 7 контейнерах, де зберігалися 3,6 млн пачок сигарет для подальшого транзиту. В ході обшуку були вилучені всі пачки сигарет і були передані на зберігання на склад в Одесі. Таким чином цигарки потрапили в Україну без розмитнення.

Згідно з попереднім планом, ці сигарети були "знищити" на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення. Сам товар міг бути проданий в Україні або Європі.