Суд заарештував екс-керівника "ЦВК ДНР"

Шевченківський районний суд міста Києва заарештував колишнього керівника так званої "центральної виборчої комісії" терористичної організації "Донецька народна республіка" ("ДНР") Романа Лягіна. Про це повідомила в Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Повідомляється, що Лягін узятий під арешт на 60 діб без альтернативи внесення застави.

"Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої "центральної виборчої комісії" терористичної організації "ДНР" Романа Лягіна взято під варту на 60 діб без альтернативи застави", - повідомила вона.

Нагадаємо, сьогодні Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про затримання Романа Лягіна - колишнього керівника "Центральної виборчої комісії "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, в травні 2014 року Євросоюз опублікував список осіб, проти яких введені санкції за загрози територіальної цілісності України. Серед них значився і Роман Лягін.

Відзначимо, в березні 2019 року з'явилася інформація про те, що Лягін виїхав на підконтрольну територію України за програмою Служби безпеки України "Повертайся додому", яка звільняє учасників незаконних формувань від кримінальної відповідальності. У самій СБУ цю інформацію офіційно не підтверджували.