Суд заарештував два особняка українського олігарха Фірташа в Лондоні

Майно арештовано на вимогу російського банку ВТБ

Высокий суда Англии и Уэльса арестовал имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенном Королевстве в качестве обеспечительной меры по требованию российского банка ВТБ, который добивается возврата кредитов на сумму 2,5 млрд рублей (38 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Источники издания сообщили, что в Лондоне арестованы два особняка и другое имущество Фирташа, оцениваемое более чем в 50 млн фунтов стерлингов. Речь идет о пятиэтажном особняке общей площадью более 1,5 тыс. кв. м в районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком и историческом здании площадью порядка 2,6 тыс. кв. м, являвшемся частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд".

Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около 2 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Лондонский суд в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

Напомним, в январе 2019 года на Кипре суд города Лимасол наложил арест на движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа на сумму около 46 млн долларов.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение московского арбитража о взыскании с компании Ukrainian Chemical Products, входящей в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 46,2 млн долларов в пользу российского государственного банка ВТБ.