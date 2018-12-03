Суд у Москві підтвердив стягнення з компанії Фірташа 46 млн доларів на користь ВТБ

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Співвідповідачем за позовом є компанія "Титанові інвестиції", на яку зареєстрований "Кримський титан"

Арбітражний суд Московського округу підтвердив рішення московського арбітражу про стягнення з компанії Ukrainian Chemical Products, що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 46,2 млн доларів на користь російського державного банку ВТБ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Наголошується, що ВТБ подав позов до суду в червні 2017 року. Через рік московський арбітраж задовольнив позов ВТБ до компанії Фірташа на 46,2 млн доларів, постановивши стягнути гроші в рублях за курсом ЦБ на день оплати. Співвідповідачем за позовом стала компанія "Титанові інвестиції", яка раніше виступала третьою особою у справі.

У лютому 2018 року Арбітражний суд Москви ввів процедуру спостереження в "Титанових інвестиції" після заяви ВТБ про банкрутство компанії. Суд включив до реєстру кредиторів компанії борг перед ВТБ на 2,5 млрд руб., відхиливши апеляцію "Титанових інвестицій". Справа про банкрутство компанії буде розглянута 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, в 2014 році після окупації Криму українське ПРАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська в Київ, потім Group DF Фірташа перейменувала його в Ukrainian Chemical Products.

При цьому влітку в Москві було зареєстровано ТОВ "Титанові інвестиції". Тоді ж цієї компанії передали в довгострокову оренду майно заводу "Кримський титан" в Армянську. Зараз підприємство називається "Армянська філія ТОВ "Титанові інвестиції". "Титанові інвестиції" належать кіпрській Letan Investments Limited, яка є засновником австрійської DF International GmbH.