Суд заарештував чотирьох підозрюваних у перестрілці в Дніпрі

В Дніпрі сьогодні, 8 квітня, суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом підозрюваним у стрільбі на вулиці Титова, ще одного підозрюваного суд заарештував у лютому. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що підозрюваним обрано запобіжний захід строком на 60 діб.

"На наступний день (після інциденту - ред.) 20-річного учасника конфлікту заарештували. Ще трьом чоловікам - 21, 27 і 49 років було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За клопотанням прокуратури сьогодні їх заарештували на 60 діб без права внесення застави", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 24 лютого в Дніпрі навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. В результаті троє людей отримали вогнепальні поранення. У двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї.

Пізніше в поліції повідомили, що інцидент стався у зв'язку з конфліктом побутового характеру. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за хуліганство.