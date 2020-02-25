Стала відома причина перестрілки в Дніпрі

Фото: перестрілка в Дніпрі (dp.informator.ua)

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за хуліганство

Перестрілка в Дніпрі сталася через конфлікт побутового характеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За інформацією правоохоронців, в ході спецоперації було проведено понад 20 обшуків та вилучено 6 автомобілів, на яких пересувались затримані.

"Наразі тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину" - розповів заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тарас Воліков.

Як повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань Віктор Діденко, конфлікт мав побутовий характер.

"Достеменно відомо, що конфлікт не пов’язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі"- додав він.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Сьогодні всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в результаті перестрілки в Дніпрі троє людей отримали вогнепальні поранення. У двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї. Причина конфлікту невідома.

Як повідомляло РБК-Україна, у Дніпрі ввечері 24 лютого 2020 року навпроти школи №89 стався інцидент зі стріляниною: кілька невідомих відкрили вогонь посеред вулиці, перестрілка тривала деякий час. Постріли, що прозвучали серйозно налякали місцевих жителів. Правоохоронці ввели план "Сирена".