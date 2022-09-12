Суд арештував колишнього начальника СБУ Харківської області

"За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

За даними слідства, ексглава СБУ умисно перешкоджав військовим організовувати оборону Харківської області і фактично допомагав окупантам. Також він самовільно покинув регіон.

Дудіна звільнили з посади начальника управління СБУ Харківської області ще в кінці травня.

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