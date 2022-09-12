RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд арештував колишнього начальника СБУ Харківської області

Фото: ексначальник СБУ у Харківській області Роман Дудін (2day kh ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому начальнику управління СБУ у Харківській області Роману Дудіну обрали запобіжний захід. Його арештували без можливості внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.

За даними слідства, ексглава СБУ умисно перешкоджав військовим організовувати оборону Харківської області і фактично допомагав окупантам. Також він самовільно покинув регіон.

Дудіна звільнили з посади начальника управління СБУ Харківської області ще в кінці травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДБРЗапобіжний захід