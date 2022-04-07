Суд арештував активи дружини Медведчука

Зазначається, що серед активів Марченко були три квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби. Зокрема, під час обшуків на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава" на Закарпатті правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно", - йдеться у повідомленні.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).