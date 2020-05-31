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Суд арештував 6 учасників перестрілки в Броварах

Новини » Суспільство     31.05.2020 - 00:23
Суд арештував 6 учасників перестрілки в Броварах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Поліція проситиме для 21 підозрюваного арешт без застави

Суд у Броварах арештував уже шістьох учасників перестрілки у місті, яка сталась 29 травня. Всього суд має обрати запобіжних захід 21 підозрюваному.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Армен Аваков у своєму Twitter.

Станом на 22:00 у суботу, 30 травня, суд відправив шістьох учасників перестрілки під варту на 60 діб без права внесення застави. Глава МВС зазначив, що для всіх 21 затриманих поліція проситиме аналогічні запобіжні заходи.

За словами Авакова, суд триває. Всього затримано 28 учасників перестрілки у Броварах.

Суд арештував 6 учасників перестрілки в БроварахФото: перші 6 арештованих учасників перестрілки в Броварах (twitter/AvakovArsen)

Зазначимо, що з моменту затримання учасників перестрілки у суду є 72 години для того, щоб арештувати підозрюваних. Після завершення цього терміну затриманих будуть змушені відпустити.

Раніше заступник глави МВС Антон Геращенко повідомляв, що поліція на сьогодні визначила понад 60 учасників перестрілки, включаючи замовників. Частина з них намагається уникнути відповідальності.

Додамо, що в інциденті постраждали три особи, двох госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. За фактом стрілянини у Броварах відкрили три кримінальні провадження з кваліфікацією групове хуліганство із застосуванням зброї, пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Як встановили правоохоронці, конфлікт виник між компаніями "Союзавто" та "Євроавтоальянс", які не змогли поділити пасажиропотік. Обома компаніями володіють підприємці з Києва.

У перестрілці в Броварах 29 травня брали участь представники охоронної фірми з Вінницької області, а також "тітушки" з Києва. У МВС звинуватили поліцію Вінниці в тому, що вона допустила виїзд озброєних людей, а начальника обласної поліції Юрія Педоса вже відсторонили від обов'язків.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв учасникам перестрілки в Броварах, що вони сядуть за ґрати.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України БроварыперестрілкаАрсен АваковСуд
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