Суд арештував 300 тис. доларів на брокерському рахунку Насірова в Британії

Таке рішення прийняв Шевченківський райсуд

Шевченковский районный суд Киев 14 февраля арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судебный репортер".

Отмечается, что экс-глава ГФС по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов США на счету в финансовом учреждении на территории Британии. При этом деньги не отображались ни в одной из деклараций Насирова во время его пребывания на должностях госслужащих, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, предоставленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств британскими правоохранительными органами.

Так, 16 января 2019 года Насиров подал декларацию кандидата в президенты, где указано о денежных активах на брокерском счете в учреждении Interactive Brokers в сумме 297 730 долларов США. По его словам, эти деньги на брокерский счет были внесены до того, как он начал заниматься публичной деятельностью.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать 300 тысяч долларов Насирова со счетов в Великобритании.

Как писало РБК-Украина ранее, экс-глава ГФС в течение трех лет скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.

Добавим, Насиров 16 января подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом в президенты. 21 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.