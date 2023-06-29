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Суд арестовал еще одного чиновника Тернопольской ОВА по делу о взятке

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Тернополь, Четверг 29 июня 2023 11:45
Суд арестовал еще одного чиновника Тернопольской ОВА по делу о взятке Фото: суд арестовал еще одного чиновника Тернопольской ОВА по делу о взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному заместителю главы Тернопольской ОВА по делу о взятке. Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"28 июня судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения к третьему участнику, заместителю главы Тернопольской областной военной администрации (ОВА)", - говорится в сообщении.

В частности, чиновнику избрали содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн. Срок действия меры пресечения - 60 суток.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронный браслет.

Указанного чиновника подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК.

Напомним, что вчера суд арестовал главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен.

Также меру пресечения избрали заместителю главы Тернопольской ОВА.

Что известно о деле

26 июня НАБУ задержало главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще двух чиновников ОВА. Их подозревают во взяточничестве.

По данным следствия, чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи транша в размере более 600 тысяч грн. Головка и двоих заместителей главы Тернопольской ОВА задержали "на горячем".

Прокуроры сообщили, что предприниматель, у которого требовали деньги, также волонтер, он помогает Силам обороны Украины.

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