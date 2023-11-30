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Суд арестовал криптовалюту, найденную у экс-главы Госспецсвязи

Украина, Четверг 30 ноября 2023 18:31
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Суд арестовал криптовалюту, найденную у экс-главы Госспецсвязи Фото: экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура добились ареста 1,5 миллиона долларов криптоактивов, которые нашли у экс-главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным НАБУ, ходатайство об аресте криптоактивов Щиголя поддержал Высший антикоррупционный суд, наложив арест на криптовалюту Tether USDT в количестве 1,2 млн единиц (на момент разоблачения - 1,2 млн долларов), TRX в количестве 331 единицы (35 долларов) и 6,9 биткоина (275 тысяч долларов).

Дело экспредседателя Госспецсвязи

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Суд арестовал криптовалюту, найденную у экс-главы Госспецсвязи

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Вчера сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.

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