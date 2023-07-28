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Суд арестовал главного военкома Ровенской области, который избил военного

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд сегодня, 28 июля, арестовал главного военкома Ровенской области Сергея Луцюка. Правоохранители считают его причастным к избиению военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В ГБР также сообщили, что Ровенский городской суд избрал меру пресечения руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Фото: Суд (t.me/DBRgovua)

Что этому предшествовало

Вчера ему было сообщено о подозрении из-за избиения подчиненного военного. Вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ он избил мужчину битой и заставлял "вымаливать прощения" на коленях. Все это снимали на телефон.

Во время обысков работники ГБР нашли у фигуранта вышеупомянутую биту.

Какое наказание грозит главному военкому

Чиновнику инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы", - добавили в ГБР.

Скандал с бывшим руководителем Одесского областного ТЦК и СП

Напомним, ранее правоохранители задержали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Его подозревают в незаконном обогащении во время войны, злоупотреблении служебным положением, продаже "белых билетов" и уклонении от исполнения обязанностей.

После этого в Украине инициировали массовые проверки военкоматов, а ГБР анонсировало новые подозрения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 областей находятся на особом контроле из-за проверок ТЦК.

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Ровенская областьСуд