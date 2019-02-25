"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт киянину через "псування" скандального пам'ятника

Сокуренко буде знаходиться в СІЗО Сімферополя до 26 березня

Подконтрольный Кремлю так называемый "Центральный районный суд Симферополя" продлил арест Максиму Сокуренко, якобы облившему в январе 2019 краской памятник "вежливым людям". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу" на странице в Facebook.

Как сообщается, Сокуренко будет находится в СИЗО Симферополя до 26 марта.

Позиции стороны защиты, самого арестованного или его родственников на данный момент нет.

Иллюстративное фото (facebook.com/crimeahrg)

Напомним, инцидент произошел 28 января 2019 года. Тогда уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в оккупированном Симферополе задержали киевлянина и обвиняют в том, что он якобы облил красной краской памятник "вежливым людям".

Ранее РБК-Украина писало, что в аннексированном Россией Крыму 24-летнего Февзи Саганджи приговорили к 10,5 годам тюрьмы за участие в "крымскотатарском добровольном батальоне им. Челебиджихана".