Суд Англии арестовал активы владельцев Одесского зернового терминала GNT Group и Olimpex Coupe более чем на 118 млн долларов

Высокий суд Англии 14 января 2023 г. издал приказ об аресте активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе, удовлетворив тем самым иск от кредиторов GNT Group - американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ACP .

Расследование, инициированное кредиторами, доказало, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог Innovatus, без согласования с кредиторами.

Зерно, отгружаемое Одесским портом, стало критическим аспектом переговоров между Украиной, Россией и мировыми лидерами из-за его значения для глобальной продовольственной безопасности. Расширение Черноморской зерновой инициативы, позволившее частично возобновить экспорт украинского зерна, подчеркивает важность обеспечения эффективной, прозрачной и честной работы зерновых терминалов Украины.

Мы считаем отвратительным то, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества. Расследования показывают, что все зерно, заложенное Innovatus, было мошенническим путем ликвидировано владельцами GNT Group. Поэтому у Innovatus не было другого выбора, кроме как требовать в Высоком суде Англии приказа о замораживание активов, чтобы предотвратить их дальнейшее сокрытие Владимиром Науменко и Сергеем Грозой", - заявила управляющий директор Innovatus Ана Фирмато.

Региональный топ-менеджер ACP Джон Паттон добавил, что ACP и Innovatus были вынуждены вместе добиваться правосудия после обнаружения крупномасштабной растраты активов и многочисленных корпоративных правонарушений.

"Судебное решение дает нам возможность начать принудительные действия. После того как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, мы не видим существенных препятствий в работе зернового коридора. Мы готовы и дальше сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину", - констатировал Паттон.