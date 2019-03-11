Суд Амстердама в червні винесе рішення по апеляції у справі про скіфське золото

За словами Джапарової, рішення буде 11 червня 2019

Апелляционный суд Амстердама в июне 2019 года планирует объявить решение по делу о возвращении Украине "скифского золота". Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Она написала, что решение будет 11 июня 2019.

Отметим, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивает на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

Сегодня суд в Амстердаме должен был рассмотреть апелляцию по делу "скифского золота". Во время заседания суд должен был заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и Музея Алларда Пирсона.

По словам Джапаровой, представители крымских музеев не принимали участия в заседании Апелляционного суда Амстердама на слушании по делу "скифского золота".

В компании, которая представляет крымские музеи, заявили, что "эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым". Джеппар подчеркнула, что Украина в суде опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда, и напомнила о действиях РФ в аннексированном Крыму.