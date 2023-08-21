Цена вопроса 680 гривен. За что могут лишить субсидий в Украине

Украинцев могут лишить субсидии в случае задолженности, которая возникла в течение трех месяцев и превышаюет 680 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента Пенсионного фонда Елену Охрименко в эфире "Суспільного" .

Она отметила, что субсидию могут отменить, если у жителей есть задолженность: "Если она (задолженность - ред.) возникла в течение трех месяцев, превышает 680 гривен и не погашена".

По словам Охрименко, в этом случае орган пенсионного фонда не назначает субсидию до тех пор, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Только после этого будет назначена субсидия.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Такой платеж вычисляют индивидуально. Он зависит только от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что субсидии на отопительный сезон обязательно будут, ведь это приоритетная помощь.

Добавим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, поскольку суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.