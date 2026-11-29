Субсидия без прописки: кому могут назначить помощь по фактическому месту жительства
Украинцы могут получить жилищную субсидию даже без регистрации в квартире или доме, на оплату коммунальных услуг, в котором оформляют помощь. Однако такая возможность предусмотрена не для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Правительственного контактного центра.
Субсидию по фактическому месту жительства могут назначить арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Для этого нужно подтвердить, что человек действительно проживает по адресу, на который оформляется помощь.
В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий помощь по фактическому месту жительства могут назначить:
- арендаторам жилья - при условии наличия договора найма (аренды).
- внутренне перемещенным лицам - даже если они не имеют договора аренды, но фактически проживают в жилье.
- людям, проживающим в доме по решению суда, и при определенных условиях индивидуальным застройщикам, дома которых еще не введены в эксплуатацию, но за них начисляют коммунальные платежи.
В таких случаях заявитель должен подтвердить фактическое местожительство соответствующими документами.
Как оформить субсидию по фактическому адресу
Для назначения помощи нужно подать заявление и декларацию. В зависимости от обстоятельств к ним добавляют:
- договор аренды жилья - для арендаторов;
- справку ВПЛ - для внутренне перемещенных лиц;
- другие документы, подтверждающие фактическое проживание, при необходимости.
Обратиться можно в Пенсионный фонд Украины, через портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ, по почте или через ЦНАП.
Однако субсидию не назначают одновременно по зарегистрированному и фактическому адресу проживания. Поэтому если человек переехал и оформляет помощь на новое жилье, он должен учитывать это правило.
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