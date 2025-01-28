Субсидия на аренду жилья: украинцам разъяснили, кто сможет получить

Украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), смогут получать субсидии на аренду жилья, независимо от того, когда они получили статус ВПЛ. На эту помощь имеют право и те граждане, которые переместились еще с 2014 года.
РБК-Украина сообщает, что об этом утром 28 января в эфире телемарафона сказал член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, член парламентской ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ Сергей Козырь.
По его словам, программа охватывает всю территорию Украины, без ограничений по регионам. Однако некоторые ограничения все же существуют. В частности, получить субсидию смогут только те, кто не имеет собственного жилья на подконтрольной территории и не получает помощь на проживание в размере 2-3 тысяч гривен.
Козырь также отмечает, что сумма субсидии может быть больше 2-3 тысяч гривен, которые люди получают в качестве денежной помощи для ВПЛ. Сколько денег переселенцы получат на аренду жилья, зависит от региона и материального положения семьи.
Первые средства ВПЛ смогут получить уже в течение расчетного месяца после запуска.
Напомним, с 29 января внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получить субсидию на аренду жилья. Эта программа призвана поддержать украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома и столкнулись с финансовыми трудностями при аренде жилья в новых регионах. РБК-Украина рассказывало, кто и как может оформить помощь на аренду жилья.
Также мы писали, что субсидия на аренду жилья будет предоставляться по принципу традиционной жилищной субсидии и будет доступна для семей, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке.
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