Субсидия на аренду жилья: украинцам разъяснили, кто сможет получить

По его словам, программа охватывает всю территорию Украины, без ограничений по регионам. Однако некоторые ограничения все же существуют. В частности, получить субсидию смогут только те, кто не имеет собственного жилья на подконтрольной территории и не получает помощь на проживание в размере 2-3 тысяч гривен.

Козырь также отмечает, что сумма субсидии может быть больше 2-3 тысяч гривен, которые люди получают в качестве денежной помощи для ВПЛ. Сколько денег переселенцы получат на аренду жилья, зависит от региона и материального положения семьи.

Первые средства ВПЛ смогут получить уже в течение расчетного месяца после запуска.