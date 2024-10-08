Украинцам назвали одну причину, из-за которой могут лишить субсидии: что это

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики Украины .

Там напомнили, что жилищная субсидия – это государственная помощь, которая имеет целевое назначение, а именно оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Она предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Однако если семья, получая субсидию, не платит вообще квитанции за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а только накапливает долги - тогда выплаты могут приостановить. Это объясняется тем, что субсидия в этом случае используется не по назначению.

"Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается", - заявили в Минсоцполитики.

Там сообщили о способе, благодаря которому можно возобновить выплаты субсидий:

Во-первых, задолженность можно погасить постепенно, зачем необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о реструктуризации задолженности.

Далее, если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, тогда при обращении по назначению субсидии нужно будет приобщить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги,

Важно помнить, что долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника.