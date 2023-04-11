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Оформление субсидий в Украине упростят: как будет работать новый механизм

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 09:52
Оформление субсидий в Украине упростят: как будет работать новый механизм Фото: Субсидии в Украине будут предоставляться по новому механизму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируется ввести механизм проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий. Он предусматривает упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .

В комиссии сообщили, что над механизмом работает Министерство социальной политики совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

После его внедрения получателю субсидий и льгот не нужно будет тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, а затем долгое время ждать решения.

В частности, 7 апреля НКРЭКУ приняла постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" для налаживания коммуникации между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ПФУ.

Решением НКРЭКУ рекомендовано компаниям, осуществляющим деятельность по снабжению электрической энергии потребителю, по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, по поставкам природного газа, осуществляющим поставки природного газа бытовым потребителям, по распределению природного газа, размещать через личный кабинет на веб-портале ПФУ актуализированную информацию для каждого бытового потребителя коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа.

Таким образом, планируется минимизировать время, затраченное человеком на назначение социальных пособий, и максимально автоматизировать процесс их получения в электронном кабинете на сайте ПФУ или в Дії, сообщили в пресс-службе.

Напомним, Пенсионный фонд Украины на финансирование субсидий и льгот за февраль 2023 направил 5,7 млрд гривен, что на 10% больше, чем за январь (5,2 млрд гривен).

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