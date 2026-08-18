Субсидия для людей с инвалидностью: кто имеет право и как получить помощь

Люди с инвалидностью могут получать жилищную субсидию для оплаты коммунальных услуг, если доходы их домохозяйства не позволяют самостоятельно оплачивать расходы на жилье и коммунальные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Да. Человек с инвалидностью может оформить жилищную субсидию на общих основаниях. Пенсионный фонд Украины отмечает, что субсидия зависит прежде всего от материального и имущественного положения домохозяйства, а не от наличия или отсутствия инвалидности.
При этом при расчете субсидии учитываются доходы членов домохозяйства. В частности, ПФУ отдельно разъясняет, какие выплаты и доходы учитываются при назначении субсидии людям с инвалидностью.
При расчете субсидии могут учитываться, в частности, пенсия, государственная социальная помощь людям с инвалидностью, помощь людям, не имеющим права на пенсию, а также отдельные выплаты, связанные с уходом за человеком с инвалидностью.
То есть получение пенсии или государственной социальной помощи через инвалидность само по себе не лишает человека права на субсидию. В то же время, эти выплаты могут влиять на ее размер, поскольку учитываются при определении дохода домохозяйства.
Сумма помощи ПФУ рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитываются доходы его членов, количество людей в составе домохозяйства, перечень коммунальных услуг и их стоимость.
Субсидия фактически покрывает разницу между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм и суммой, которую должно оплачивать домохозяйство самостоятельно.
Важно не путать эти два вида государственной поддержки. Жилищная субсидия зависит от доходов и имущественного положения домохозяйства, тогда как льгота предоставляется определенным категориям граждан в соответствии с законодательством.
К примеру, отдельные льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для людей с инвалидностью в результате войны. В 2026 г. для этой категории льгота предоставляется без учета доходов.
Если человек одновременно имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, одновременно получать оба вида пособия на одни и те же расходы нельзя - нужно выбирается один из них.
Обратиться за назначением жилищной субсидии может один из зарегистрированных в жилом помещении лиц. В стандартной ситуации основными документами являются заявление и декларация.
Подать документы можно, в частности через сервисные центры Пенсионного фонда или в электронной форме.
Важно учитывать сроки обращения. Если подать заявление в течение двух месяцев от начала отопительного или неотапливаемого сезона, субсидию могут назначить с начала соответствующего сезона, но не ранее возникновения права на нее. С 1 июля 2026 г. при обращении за субсидией ее назначают с месяца обращения, если не действует правило о назначении с начала сезона.
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