ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Субсидії по комуналці не заберуть, але за послуги краще платити, - Мінсоц

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 березня 2022 13:02
Субсидії по комуналці не заберуть, але за послуги краще платити, - Мінсоц Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Усі призначені субсидії будуть виплачуватись до кінця опалювального сезону. Але своєчасна плата за комуналку - це вклад в оборону свого міста.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначила Лазебна, субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більше ніж три місяці на суму понад 680 гривень.

"Але оскільки у нас субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості буде аналізуватися органами соціального захисту населення в травні поточного року", - сказала вона.

Тому, фактично до травня отримувач може розраховуватись за комунальні послуги із зручною йому періодичністю, повідомила Лазебна.

"А тепер по совісті. Завдяки працівникам підприємств-постачальників комунальних послуг у більшості людей в оселях є тепло, світло, вода, працює холодильник, плита для приготування їжі. У бомбосховищах ми як ніколи змогли оцінити важливість таких зручностей", - зазначила міністр.

Лазебна нагадала, що у містах під постійними обстрілами люди, ризикуючи життям, лагодять мережі водопостачання та електроенергії, по яким цинічно цілить ворог.

"Кожен ваш платіж за комунальні послуги - це ваше дякую цим людям. І можливість для них годувати свої родини. Тому по совісті - подякуйте їм. Заплатіть за комірне. Це - ще один ваш вклад в оборону свого міста", - додала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні