Субботние взрывы в Крыму: на военном складе хранились 3 тонны артснарядов, - СМИ

Источники издания сообщают, что на горевшем складе в Красногвардейском районе хранились 3 тонны артиллерийских боеприпасов.

Склад загорелся после атаки дрона.

Субботние взрывы в Крыму

22 июля в Красногвардейском районе Крыма в течение длительного времени раздавались взрывы. Через некоторое время так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов признал атаку дронов и объявил эвакуацию населения в радиусе 5 км от места ЧП.

Defence Express отмечал, что эффективность атаки состоит в том, что нефтебаза, по которой был нанесен удар, расположена близко к железной дороге.

Также под удар попал и расформированный в середине 90-х годов аэродром, который враг использовал в качестве полевого лагеря.

Добавим, что в ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и военному складу россиян в Крыму.

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