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У суботу бойовики обстріляли бійців ООС з гранатометів та кулеметів

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 13:58
У суботу бойовики обстріляли бійців ООС з гранатометів та кулеметів
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби бойовики здійснили 4 обстріли українських військових

На Донбасі бойовики з початку суботи, 4 липня, чотири рази обстріляли українських військовослужбовців. Обстріли велися на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, вночі противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети по українських позиціях біля Катеринівки.

"Близько 7-ї години ранку в районі населеного пункту Оріхове окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Нашим воїнам знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл", - вказано у повідомленні.

Крім того, з 9:00 до 10:30 ворог двічі обстріляв опорні пункти підрозділів ООС неподалік Новотошківського, в обох випадках задіявши 120-ті міномети і автоматичні гранатомети з боку окупованого населеного пункту Голубівське.

"Українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 3 липня озброєні формування РФ 20 раз порушили режим припинення вогню: у результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, його евакуювали і надали необхідну допомогу.

Як писало РБК-Україна, 2 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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