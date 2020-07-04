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В субботу боевики обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 13:58
В субботу боевики обстреляли бойцов ООС из гранатометов и пулеметов
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток боевики осуществили 4 обстрела украинских военных

На Донбассе боевики с начала субботы, 4 июля, четыре раза обстреляли украинских военнослужащих. Обстрелы велись на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, ночью противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы по украинским позициям у Катериновки.

"Около 7 часов утра в районе населенного пункта Орехово оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Нашим воинам понадобилось 40 минут, чтобы заставить противника прекратить этот обстрел", - указано в сообщении.

Кроме того, с 9:00 до 10:30 враг дважды обстрелял опорные пункты подразделений ООС неподалеку Новотошковского, в обоих случаях задействовав 120-е минометы и автоматические гранатометы со стороны оккупированного населенного пункта Голубовское.

"Украинская воины ответили противнику огнем из штатного вооружения, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются", - указано в сообщении.

Напомним, на Донбассе 3 июля вооруженные формирования РФ 20 раз нарушили режим прекращения огня: в результате обстрела один украинский военный получил ранения, его эвакуировали и оказали необходимую помощь.

Как писало РБК-Украина, 2 июля боевики десять раз нарушили "тишину", ранен военный.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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