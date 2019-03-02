Subaru відкликає рекордну кількість автомобілей по всьому світу

Це пов'язано з проблеми із стоп-сигналом автомобілів

Японский автопроизводитель Subaru отзовет по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в Subaru рассказали, что отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester в США, а также других государствах, в том числе 300 тысяч автомобилей в Японии для отладки проблем со стоп-сигналом".

Отмечается, что отзыв касается автомобилей, произведенных между 2008 и 2017 годы, и станет одним из крупнейших в истории компании.

Ранее РБК-Украина писало, что в Японии приостановлена работа сборочного завода Subaru в связи с выявлением дефекта в усилителях руля.

Дефекты были обнаружены в автомобилях моделей Impreza, Forester и XV, произведенных с конца декабря 2018 года до 16 января 2019 года.

Также сообщалось, что автомобильный концерн Ford Motor отзывает почти 900 тыс. машин на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях.