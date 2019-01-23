Subaru припинила виробництво авто

Ілюстративне фото (subaru.com)

Були виявлені дефекти в підсилювачах керма

В Японії припинена робота складального заводу Subaru у зв'язку з виявленням дефекту в підсилювачах керма. Про це заявили в компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Як наголошується, виробництво автомобілів було зупинено в зв'язку з виявленням дефекту в підсилювачах керма.

Проблему вдалося встановити, очікується, що вона буде вирішено до понеділка, 28 січня.

В цей же день планується і відновлення виробництва.

Як наголошується, дефекти були виявлені в авто моделей Impreza, Forester і XV, вироблених з кінця грудня 2018 року до 16 січня 2019 року.

Передбачається, що більше 10 тисяч автомобілів можуть мати відповідну несправність.

Раніше РБК-Україна писало, що автомобільний концерн Ford Motor відкликає майже 900 тис. машин на території Північної Америки з-за несправності в двигунах.

Також повідомлялося, що корпорація Mazda відкликає 230 тис. автомобілів в Японії і ще 410 тис. за кордоном з-за проблем з пружинами клапанів дизельних двигунів.