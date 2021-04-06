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Стягування військ до кордону України: у НАТО різко звернулись до Росії

Автор: Анастасія Рокитна

НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Про це речник НАТО заявив у коментарі німецькому виданню WELT.

У НАТО заявили про підтримку суверенітету України і продовжують слідкувати за ситуацією на Донбасі.

"Дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року", - заявив речник, ім'я якого видання не назвало.

Він зазначив, що у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.

Нагадаємо, США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України.

Після того Росія заявила США про "провокації" України на Донбасі.

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