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Чи стягує Росія війська до кордонів України: що кажуть прикордонники

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна спікер ДПСУ Андрій Демченко, йдеться в матеріалі "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".

За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника.

Стягування військ

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post.

У США звернули увагу, що підрозділи Збройних сил РФ, наприклад, 1-а гвардійська танкова армія, перекидають сили та засоби ближче до кордонів сусідньої держави.

У Міноборони України спростували це.

Нагадаємо, Міноборони попередило про стягування військ РФ до кордону України взимку.

Зазначимо, з'явилася інформація про чисельність російських військ на кордоні з Україною.

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