Чи стягує Росія війська до кордонів України: що кажуть прикордонники

Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.
Про це заявив у коментарі РБК-Україна спікер ДПСУ Андрій Демченко, йдеться в матеріалі "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".
За його словами, в безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки або живої сили противника.
Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post.
У США звернули увагу, що підрозділи Збройних сил РФ, наприклад, 1-а гвардійська танкова армія, перекидають сили та засоби ближче до кордонів сусідньої держави.
У Міноборони України спростували це.