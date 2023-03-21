Создали "сетку смерти": Генштаб о сотрудничестве разведки и артиллеристов на фронте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"На сегодняшний день нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда средства разведки очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения относятся не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация воздушных сил", - заявил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

По его словам, сейчас около 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию.

"Меняется время, меняется вооружение, меняются люди. Меняются способы и методы вооруженной борьбы. Безусловно, если мы хотим приблизить нашу победу, постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, совершенствовать наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", - добавил Баранов.