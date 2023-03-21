RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Создали "сетку смерти": Генштаб о сотрудничестве разведки и артиллеристов на фронте

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинской артиллерии удалось создать "сетку смерти" вместе с разведкой, демонстрирующей эффективное сотрудничество между подразделениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"На сегодняшний день нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда средства разведки очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения относятся не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация воздушных сил", - заявил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

По его словам, сейчас около 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию.

"Меняется время, меняется вооружение, меняются люди. Меняются способы и методы вооруженной борьбы. Безусловно, если мы хотим приблизить нашу победу, постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, совершенствовать наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", - добавил Баранов.

Напомним, что сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу оккупантов и их склад боеприпасов.

Целью взрывов, прогремевших в Джанкое и повредивших железнодорожные пути, было остановка логистического обеспечения россиян во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.

Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине