Создали "сетку смерти": Генштаб о сотрудничестве разведки и артиллеристов на фронте

Украинской артиллерии удалось создать "сетку смерти" вместе с разведкой, демонстрирующей эффективное сотрудничество между подразделениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.
"На сегодняшний день нашей артиллерии удалось создать "сетку смерти". Это когда средства разведки очень плотно и эффективно сотрудничают со средствами огневого поражения. Безусловно, к этим средствам огневого поражения относятся не только ракетные войска и артиллерия, но и авиация воздушных сил", - заявил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.
По его словам, сейчас около 90% огневого поражения противника возлагается на ракетные войска и артиллерию.
"Меняется время, меняется вооружение, меняются люди. Меняются способы и методы вооруженной борьбы. Безусловно, если мы хотим приблизить нашу победу, постоянно адаптироваться, придумывать новые способы и методы огневого поражения, совершенствовать наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", - добавил Баранов.
Напомним, что сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу оккупантов и их склад боеприпасов.
Целью взрывов, прогремевших в Джанкое и повредивших железнодорожные пути, было остановка логистического обеспечения россиян во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне.
Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.
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