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Создание трибунала для России: Зеленский дал ряд поручений

Украина, Пятница 27 июня 2025 19:19
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Создание трибунала для России: Зеленский дал ряд поручений Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина переходит к практической фазе создания международного трибунала по преступлению агрессии России. Ответственным структурам поручено сформировать четкий график действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня украинский президент заслушал доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю. По его словам, есть ощутимые решения партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза.

Команды правительства и Офиса сегодня, 27 июня, подытожили взаимодействие с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов. Как пояснил президент, партнеры признают выполнение Украиной необходимых условий на пути к вступлению

"Выполняем то, что обещали. Наша цель - быть готовыми уже в этом году к открытию всех переговорных кластеров и первого кластера - уже в июле. Важно, чтобы и наши партнеры в Европе были готовы к полному выполнению того, что обещается в отношениях с Украиной", - заявил он.

Создание трибунала по российской агрессии

Отдельно, по словам Зеленского, они обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.

"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий", - подчеркнул он.

Президент отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.

Что известно о спецтрибунале для России

Напомним, что 25 июня президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в том числе и российский диктатор Владимир Путин.

Стоит заметить, что ранее ожидалось, что спецтрибунал для диктатора Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло.

При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала, есть ли вероятность, что спецтрибунал над Россией заработает в 2025-м году.

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