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Для создания ЧВК. Россияне назначили нового "смотрящего" за тюрьмами в РФ и оккупации

Иллюстративное фото: россияне назначили нового "смотрящего" за тюрьмами в РФ и оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новым "смотрящим" за тюрьмами в России и на временно оккупированных территориях Украины стал криминальный авторитет Армен Саркисян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, одним из главных заданий Саркисяна является создание новой "частной военной компании", которая будет вербовать значительное количество "новобранцев" в тюрьмах. Образцом для такого проекта должна стать ЧВК "Вагнер".

"Проект" должен усилить оккупационный контингент и создать внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК. Спонсором новой ЧВК выступает российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян (прокремлевский бизнесмен - ред.)”, - отмечают в разведке.

В ГУР добавляют, что Армен Саркисян (Армен Горловский) - криминальный авторитет из Горловки (Донецкая область). Он является соратником экс-президента Украины Виктора Януковича. Саркисян был одним из организаторов убийств на Майдане и объявлен в розыск. С начала полномасштабного вторжения он занимается мародерством и отбирает бизнес на оккупированных территориях.

Напомним, в 2018 году Армена Саркисяна задерживали сотрудники Интерпола во Франции. Но задержанного отпустили, поскольку он оказался полным тезкой криминального авторитета из Горловки.

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