Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, - Подоляк

Украина не намерена создавать ядерную бомбу. Ведь это не то решение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта" , - отметил Подоляк.

По его словам, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в том числе дальнобойного, а также разрешение на удары вглубь России.

"Вот это точно даст (изменения на фронте - ред). А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставка оружия, которое есть на складах", - добавил советник главы ОП.