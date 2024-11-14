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Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, - Подоляк

Четверг 14 ноября 2024 19:13
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Создание ядерной бомбы в Украине существенно не изменит ситуацию на фронте, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Украина не намерена создавать ядерную бомбу. Ведь это не то решение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта" , - отметил Подоляк.

По его словам, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в том числе дальнобойного, а также разрешение на удары вглубь России.

"Вот это точно даст (изменения на фронте - ред). А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставка оружия, которое есть на складах", - добавил советник главы ОП.

Слухи о создании ядерной бомбы в Украине

Напомним, вчера издание The Times написало о том, что в случае прекращения помощи от США Украина могла бы разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

Как утверждали журналисты, аналитическую записку о создании ядерной бомбы подготовили для украинского Министерства обороны.

В ней якобы сказано, что для создания ядерной бомбы Украина могла бы использовать плутоний, добываемый из отработанных топливных стержней. Их используют на украинских ядерных реакторах.

Того количества плутония, которое имеет Украина, может хватить на сотни боеголовок.

Позже в МИД Украины опровергли эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что Украина не намерена создавать ядерное оружие. Она и дальше будет выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

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