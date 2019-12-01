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Студенти канадського університету вимагають звільнити викладача через заперечення Голодомору

Новини » В світі     01.12.2019 - 04:27
Студенти канадського університету вимагають звільнити викладача через заперечення Голодомору
Фото: пам'ятник жертвам Голодомору в Україні (president.gov.ua)

Викладач Дугал Макдональд у своэму дописі у Facebook 19 листопада назвав Голодомор брехнею

В Канаді студенти Альбертського університету вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору 1932-1933 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Globe and Mail.

Наголошується, що Дугал Макдональд у своєму дописі у Facebook 19 листопада назвав Голодомор брехнею, підкріпленої фальшивими фото та повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів.

Українське студентське товариство університету назвало це повідомлення розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

З засудженням викладача також виступили Конгрес українців Канади, Федерація євреїв Едмонтона, Вірменський національний комітет Канади, Канадський польський конгрес, а також низка політиків.

Наголошується, що Канада була першою країною, яка визнала Голодомор геноцидом в 2008 році, і це один з п'яти геноцидів, визнаних країною поряд з Голокостом, геноцидом вірмен, геноцидом в Руанді і етнічною чисткою в Боснії.

Сам Макдональд у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають погляди навчального закладу, але він має право їх поширювати.

Нагадаємо, в суботу, 23 листопада, в Україні вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом комуністичної партії і урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Вбивство голодом відбувалося в Україні і на Кубані.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Він назвав Голодомор геноцидом, спрямованим зламати волю українців.

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